Газзаев – об игроке ЦСКА: «Скоро мы увидим его в ведущем европейском клубе»

Валерий Газзаев высоко отозвался о вингере ЦСКА Кирилле Глебове.

«Что касается Кирилла, то, мне кажется, мои прогнозы постепенно начинают сбываться. Сегодня это один из самых перспективных молодых футболистов в нашей стране.

У парня очень высокая скорость, отличная техника. Он обладает качественной передачей. Борется. Вчера (в дерби с «Динамо») он явно переиграл Касереса на своем фланге.

Думаю, скоро мы увидим Глебова в ведущем европейском клубе. Я не преувеличиваю. И при этом надеюсь, что от моей похвалы Глебов не испортится.

Важно, чтобы он сам не останавливался в своем развитии и ставил перед собой цель оказаться в большой европейской команде.

От Глебова я просто в восторге! При этом, мне кажется, он свой потенциал на фланге полностью раскрыть не может.

Это всего лишь мое субъективное мнение со стороны. Думаю, он был бы полезнее на позиции второго нападающего. Например, рядом с Мусаевым.

Повторюсь, парень обладает большим потенциалом. Скорость, индивидуальное мастерство, техническое оснащение. Всe при нем!« – сказал Газзаев.