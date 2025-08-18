Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ

Полузащитник Антон Миранчук возвращается в Россию после года в «Сьоне».
Швейцарский клуб продаст его в «Динамо» за 2 миллиона евро + бонусы. Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.
Ожидается, что сам игрок заключит с динамовцами двухлетний контракт.
В ближайшие дни 29-летний футболист должен вылететь в Москву на медосмотр.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова