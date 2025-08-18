Антон Миранчук решил вернуться в РПЛ

Полузащитник Антон Миранчук возвращается в Россию после года в «Сьоне».

Швейцарский клуб продаст его в «Динамо» за 2 миллиона евро + бонусы. Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

Ожидается, что сам игрок заключит с динамовцами двухлетний контракт.

В ближайшие дни 29-летний футболист должен вылететь в Москву на медосмотр.