Босс «Динамо» прокомментировал неудачный старт Карпина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о неудачном старте сезона.

«Динамо» после 5 туров РПЛ не идет в зоне стыков лишь благодаря дополнительным показателям.

Следующий соперник – «Пари НН» (23 августа).

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин также работает в сборной России.

«Турнирная таблица вызывает негативные эмоции. С чем связан такой старт? Не получается игра. Очевидно, что не хватает адаптации тренера и к команде и наоборот. Мы все работаем над тем, чтобы улучшить игру и достигнуть результата, на который эта команда способна», – сказал Гафин.