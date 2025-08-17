52-летний Талалаев высказался об импотенции

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев упомянул импотенцию после матча 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

– Когда Оффор не реализовал свой первый момент, вы так присели, схватились за голову. Поняли в этот момент, что это [мог быть] победный гол?

– У каждого есть жизненный опыт, который, как правило, сказывается. После того, как Ковалев попал в штангу, засомневался, что сегодня будет победа. Хотя до игры был абсолютно уверен, что «Балтика» сегодня победит. Абсолютная уверенность была.

Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.