52-летний Талалаев высказался об импотенции

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев упомянул импотенцию после матча 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
– Когда Оффор не реализовал свой первый момент, вы так присели, схватились за голову. Поняли в этот момент, что это [мог быть] победный гол?
– У каждого есть жизненный опыт, который, как правило, сказывается. После того, как Ковалев попал в штангу, засомневался, что сегодня будет победа. Хотя до игры был абсолютно уверен, что «Балтика» сегодня победит. Абсолютная уверенность была.
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
- Калининградцы открыли счет на 3-й минуте.
- «Локомотив» сравнял на 80-й.
- «Балтика» идет на 2-м месте.
