Талалаев прокомментировал перепалку с Галактионовым

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о разногласиях с коллегой из «Локо» Михаилом Галактионовым по ходу матча 5-го тура РПЛ (1:1).
– У вас, можно сказать, была перепалка тренерская между вами и Галактионовым...
– Нельзя сказать.
– А что это было?
– Это вы выдаете то, что вы видели. Мы просто пообщались, обнялись после игры, поблагодарили друг друга за хороший футбол.
– Казалось, что это было на повышенных тонах...
– Это вам показалось. Когда кажется, ходите в церковь.
- «Балтика» забила на 3-й минуте.
- «Локомотив» отыгрался на 80-й.
- Москвичи идут на 1-м месте, «Балтика» занимает 2-ю строчку.
