Талалаев прокомментировал перепалку с Галактионовым

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о разногласиях с коллегой из «Локо» Михаилом Галактионовым по ходу матча 5-го тура РПЛ (1:1).

– У вас, можно сказать, была перепалка тренерская между вами и Галактионовым...

– Нельзя сказать.

– А что это было?

– Это вы выдаете то, что вы видели. Мы просто пообщались, обнялись после игры, поблагодарили друг друга за хороший футбол.

– Казалось, что это было на повышенных тонах...

– Это вам показалось. Когда кажется, ходите в церковь.