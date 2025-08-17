Введите ваш ник на сайте
  Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика»

Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика»

Сегодня, 12:49
11

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о фигуре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова после матча 5-го тура РПЛ (1:1).

«Балтика» оборвала голевую серию Батракова. Как удалось его нейтрализовать?

– Ребята мои – большие молодцы. Хватит про Батракова. Вы его видели сегодня на поле? Я видел. Он лежал больше, чем вся команда у нас.

  • 20-летний Батраков в сезоне РПЛ провел 5 матчей, забил 6 голов.
  • Игрок стоит 12 миллионов евро.
  • У футболиста 5 матчей за сборную России, 2 гола.

Талалаев прокомментировал перепалку с Галактионовым
Талалаев прокомментировал упущенную «Балтикой» победу над «Локо» 6
Талалаев улегся на газон во время матча с «Локомотивом» 3
Источник: Cпортс
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив Батраков Алексей Талалаев Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1755424812
Батраков лежал на поле ,как после "Балтики № 9".
Ответить
Интерес
1755425728
Положим,лежал не напрасно,а вследствие контактов,но все нарушения на нём пунктуально фиксировались,и два игрока получили жёлтые за покушение на здоровье нашего очередного "ценного ресурса".Чего не скажешь о его нарушениях.Судя по двум последним матчам,у него иммунитет от наказаний за нарушения.А уж когда Рамирес не получил жёлтую за демонстративные действия,это вообще непонятно.
Ответить
СПОРТ 21 века
1755425979
Все ждут когда Балтика серьёзно оступится, чтобы наброситься на калининградцев и закидать их камнями. В своё время также ждали осечку Рубина, в итоге так и не дождались - Бердыев стал чемпионом, а потом бил Барселону на Камп Ноу. А вообще, заметим следующее: вот вроде много кто желает Балтике сегодня успеха, однако на самом деле ей желают провала. И это понимает Талалаев, это понимают в самой Балтике, и в Калининграде. Именно поэтому там сейчас собрались люди, которые в какой-то степени являлись изгоями современного общества. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем картину, как гадкий утёнок (условно говоря) превращается в белого лебедя. И как только это начало происходить, сразу этот лебедь всем стал интересен. Вопрос: где все были раньше? Именно поэтому в Калининграде эту психологию людей уже давно изучили, и назло всем будут добиваться своих поставленных целей. И знаете что скажем: у таких людей обязательно получится, потому что они все сплачены одним целым. Одни против всех!
Ответить
Январь 59
1755426593
Респект Талалаеву и Балтике. Главное что бы у команды не начался спад и серия неудач. Не всё же время на пьедестале должны быть москвичи и питерцы.
Ответить
Странник 09
1755427111
По другому наверно не могут, когда за симуляцию будут наказывать?
Ответить
Mirak92
1755427143
Балтика молодцы. Обидно что пропустили такой досадный гол и оффор загубил победу. Все все впереди!
Ответить
zra78
1755429509
Батраков лежал на поле, потому что твои костоломы не могли против него чисто играть, дол.о.б....
Ответить
АЛЕКС 58
1755431770
Слишком много мальчику прощается. Но он стал играть намного грубее. Наверное батька-Барин учит этому
Ответить
Plyash
1755431993
Балтика молодцы , но Талалаев , похоже , берега терять начинает , звезду в руки схватил . Надо бы Андрею поскромнее себя вести , после нескольких - то игр . Ты хотя бы пол сезона так пройди . Опять же , очки надо уметь терять с достоинством , так же , как , и проигрывать .
Ответить
