Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о фигуре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова после матча 5-го тура РПЛ (1:1).

– «Балтика» оборвала голевую серию Батракова. Как удалось его нейтрализовать?

– Ребята мои – большие молодцы. Хватит про Батракова. Вы его видели сегодня на поле? Я видел. Он лежал больше, чем вся команда у нас.