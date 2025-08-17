Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о фигуре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова после матча 5-го тура РПЛ (1:1).
– «Балтика» оборвала голевую серию Батракова. Как удалось его нейтрализовать?
– Ребята мои – большие молодцы. Хватит про Батракова. Вы его видели сегодня на поле? Я видел. Он лежал больше, чем вся команда у нас.
- 20-летний Батраков в сезоне РПЛ провел 5 матчей, забил 6 голов.
- Игрок стоит 12 миллионов евро.
- У футболиста 5 матчей за сборную России, 2 гола.
Источник: Cпортс