  • Талалаев прокомментировал упущенную «Балтикой» победу над «Локо»

Талалаев прокомментировал упущенную «Балтикой» победу над «Локо»

Сегодня, 00:25
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам матча 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

– Я удовлетворен, как играла моя команда, поблагодарил ребят, дал им выходной. Чтобы реализовать такие моменты [как у Оффора], нужно, чтобы выработался стереотип, он должен его [мяч] быстро принять и быстро забить.

И когда ты тренируешь его, условно, на школьной площадке, сложно потом реализовать момент в цейтноте на неплохом поле с очень хорошей командой. Разбирать моменты мы будем на тренировке. А если говорить об игре, мне понравилось, как мы сыграли против лидера [чемпионата], команды, которая играет в самый беспощадный футбол на сегодняшний день.

У «Локомотива» были моменты сегодня? Я вообще не видел моментов просто. То, что они забили со стандарта, значит, они так хорошо реализовывают, молодцы.

– Вы расстроены результатом?

– А вы бы не были расстроены? Переиграли лидера и не выиграли.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (2)
PAREVG.
1755380100
"Переиграли лидера и не выиграли." Да! Самое точное описание этого матча...
Ответить
bset
1755383516
Пока Зенит героически удерживал 8ю строчку, Балтика боролась за 1е место)
Ответить
