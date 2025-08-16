Карпин заявил, что уровень РПЛ растет

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин считает, что РПЛ в определенных аспектах прогрессирует.

Об этом тренер заявил в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports в VK Video.

– По каким критериям мы можем определить, что уровень чемпионата подтянулся и за счeт чего?

– Ну, во-первых, стало больше команд, так скажем, прессингующих – например, по сравнению с тем, что даже два-три года назад было. Интенсивность повысилась, что хорошо. Ну, одно с другим связано – если прессингующая команда, то она должна быть интенсивнее.

Поэтому уровень чемпионата вырос, возможно, не из-за игроков каких-то, не из-за того, что кого-то привезли – и уровень чемпионата вырос. Не в мастерстве, возможно, даже вырос он, а именно вырос с точки зрения конкуренции. Борьбы и конкуренции.