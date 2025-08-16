Введите ваш ник на сайте
Карпин заявил, что уровень РПЛ растет

Сегодня, 10:23
4

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин считает, что РПЛ в определенных аспектах прогрессирует.

Об этом тренер заявил в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports в VK Video.

– По каким критериям мы можем определить, что уровень чемпионата подтянулся и за счeт чего?

– Ну, во-первых, стало больше команд, так скажем, прессингующих – например, по сравнению с тем, что даже два-три года назад было. Интенсивность повысилась, что хорошо. Ну, одно с другим связано – если прессингующая команда, то она должна быть интенсивнее.

Поэтому уровень чемпионата вырос, возможно, не из-за игроков каких-то, не из-за того, что кого-то привезли – и уровень чемпионата вырос. Не в мастерстве, возможно, даже вырос он, а именно вырос с точки зрения конкуренции. Борьбы и конкуренции.

  • Карпин возглавил «Динамо» в июне.
  • Под его руководством команда провела 6 официальных матчей, в которых одержала 2 победы при 2 ничьих и 2 поражениях.
  • Следующий соперник – ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
FCSpartakM
1755331445
Валера какую-то ерунду несет. Как прессинг влияет на уровень общий? Ну есть физруки, как Талалаев, который гоняет футболистов на трене. Через 10 туров команда встанет и посмотрим на этот прессинг и результат.
Ответить
lek!
1755332429
Валера , признай что не потянул в Динамо . И на этом уровне тебе кажется что РПЛ растет . Скажу как болельщик , наш чемпионат очень скучно смотреть . Еще ни разу не смотрел наши матчи с 1 по 90 минуты .
Ответить
vvv123
1755332809
Карпин после 0-4 еще что-то заявляет?
Ответить
Loko_Roma
1755337290
Странный аргумент в оправдание жиденького старта Динамо
Ответить
