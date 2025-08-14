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  • «Я вообще ничего не умею»: Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»

«Я вообще ничего не умею»: Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»

14 августа 2025, 17:40
20

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова тренера вратарей «Краснодара».

Михаил Савченко ранее не включил Акинфеева в топ-3 российских вратарей.

– Недавно твою игру публично разобрал тренер вратарей «Краснодара» Савченко. Читал его интервью?

– Не читал, но видел отрывок про себя.

– Его аргументы, почему ты не входишь в топ-3 голкиперов в России: «Игорь играет на инстинктах. Поймал, отбил – все просто. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее. В чем? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню. Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет».

– Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет. Он совершенно прав. На сто процентов.

  • Акинфеев играет на профессиональном уровне с 2003 года.
  • Всю карьеру Игорь проводит в ЦСКА.
  • В 797 матчах за ЦСКА у 39-летнего вратаря 717 пропущенных мячей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (20)
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ZAITZEFF2011
1755183095
Зачем спорить? Акинфей все сказал коротко и ясно.
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Красногорск_Фан
1755183229
Молодец Игорь, достойно ответил! Что до указанных перцев не помню также чтобы их нога отбивала решающий пенальти в матче Россия-Испания.
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DOCTOR PENALTY
1755186635
Кто такой савченко? Фамилия сильно смущает.
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andr45
1755189412
Процент отраженных ударов в створ ворот у Акинфеева - 76,9; Акгацева - 75,0; Латышенка - 54,5; Думаю, что комментарии излишни)
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САДЫЧОК
1755190248
Перечисленные тренером вратари сильнее. Акинфеев опытный .
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Niklas80
1755190604
Игорь - опытный и толковый вратарь.
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Plyash
1755194425
Игорь выше этих бредней , ему даже слушать это не интересно , но и послать не может , папино воспитание не позволяет . Молодец Игорёк , мужчина .
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1755197492
Воспитал лавочника для ПСЖ,а форсу сколько))).Кто этот Савченко вообще такой))).Составил сам для себя рейтинг с мутными умениями и озвучил его.
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лошадка35
1755213980
Надо же, как удивительно: тренер вратарей Краснодара составил тройку лучших в Чемпионате России ТОЛЬКО из вратарей, когда-либо имевших отношение к Краснодару. Где уж тут пробиться Акинфееву в эту элиту...
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boris63
1755233600
Молодец Игорек!
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