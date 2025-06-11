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  • Тренер «Краснодара» не включил Акинфеева в топ-3 российских вратарей

Тренер «Краснодара» не включил Акинфеева в топ-3 российских вратарей

Вчера, 13:38
7

Михаил Савченко, тренер вратарей «Краснодара», оценил уровень голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Почему полгода назад вы не включили Акинфеева даже в топ-3 вратарей РПЛ?

– Я объясню. Акинфеев – легенда российского футбола, выдающийся спортсмен. Он и сейчас способен на яркие сейвы. Как в игре с «Краснодаром», когда Черников метров с пяти бил головой, и Игорь потащил. А в финале Кубка в серии пенальти рукой достал мяч из верхнего угла после удара Сутормина.

Но если Акинфеев ошибается или допускает помарки, этого почему-то никто не замечает. Комментаторы перекладывают вину на защитников, еще на кого-то. Только голкипер, уже превратившийся в миф, абсолютно вне подозрений... Оценивать игру нужно честно и объективно. Словом, при всем уважении к Игорю и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей.

– Кто же в ней?

– Сафонов, Агкацев и Латышонок. Вот если говорить исключительно о премьер-лиге, тогда по итогам сезона топ-3 такой: Агкацев, Латышонок и Акинфеев.

– Что Игорь растерял с возрастом как вратарь?

– Ничего. Но и не скажешь, что в чем-то прибавил. Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил – все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее.

– В чем конкретно?

– Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит мяч далеко-далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню.

  • Акинфеев играет на профессиональном уровне с 2003 года.
  • Всю карьеру Игорь проводит в ЦСКА.
  • В 797 матчах за ЦСКА у 39-летнего игрока 717 пропущенных мячей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар ПСЖ ЦСКА Акинфеев Игорь Латышонок Евгений Сафонов Матвей Агкацев Станислав
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Комментарии (7)
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RUSARM
1749639867
Зависть,плохая черта человека!!!
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Интерес
1749640198
Фуёво смотрел,в последний раз-в матче с Ростовом(я даже удивился этому!),а до этого -с "Краснодаром".А вот выдающийся тренер вратарей сборной утверждает,что Акинфеев за текущий сезон не допустил ни одной РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ошибки. Кому верить...А вот "современная вратарская манера игры вратаря"-отвратительная штука,спасшая вчера сборную только из-за невысокого качества форвардов оппонентов,трижды не сумевших почти с центра поля пробить точно по воротам,через бегающего по полю бестолку Лунёва. Ну ладно,пусть будет номером четыре,ведь к первым трём Савченко имеет,вроде,какое-никакое отношение.
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SLADE2019
1749640935
Дело вкуса.
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sochi-2013
1749641434
И до столкновения с Веллитоном поссыкивал выходить, а уж после вообще перестал. Да и повел тогда себя как баба. На ленточке и сейчас он лучший. По моему.
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...короче
1749642266
..."Кто ж его посадит? Он же - памятник!"(с)...
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boris63
1749643341
Зато свой "лучший" вратарь Агкацев с Зенитом четвёрку отгреб и в двух обгадился сто пудов, со Спартаком треху отгреб и опять обгадился. А Игорек как играл стабильно так и продолжает ни разу не обложавшись и пропуская по минимуму. Ещё о какой то пресловутой честности трепет.
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да помойка, да позор
1749644443
так плетёт, а что и сам не знает, Конифеев лучший, а уж потом другие
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