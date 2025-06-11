Тренер «Краснодара» не включил Акинфеева в топ-3 российских вратарей

Михаил Савченко, тренер вратарей «Краснодара», оценил уровень голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Почему полгода назад вы не включили Акинфеева даже в топ-3 вратарей РПЛ?

– Я объясню. Акинфеев – легенда российского футбола, выдающийся спортсмен. Он и сейчас способен на яркие сейвы. Как в игре с «Краснодаром», когда Черников метров с пяти бил головой, и Игорь потащил. А в финале Кубка в серии пенальти рукой достал мяч из верхнего угла после удара Сутормина.

Но если Акинфеев ошибается или допускает помарки, этого почему-то никто не замечает. Комментаторы перекладывают вину на защитников, еще на кого-то. Только голкипер, уже превратившийся в миф, абсолютно вне подозрений... Оценивать игру нужно честно и объективно. Словом, при всем уважении к Игорю и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей.

– Кто же в ней?

– Сафонов, Агкацев и Латышонок. Вот если говорить исключительно о премьер-лиге, тогда по итогам сезона топ-3 такой: Агкацев, Латышонок и Акинфеев.

– Что Игорь растерял с возрастом как вратарь?

– Ничего. Но и не скажешь, что в чем-то прибавил. Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил – все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее.

– В чем конкретно?

– Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит мяч далеко-далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню.