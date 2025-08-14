Семшов сказал, нужно ли «Зениту» приглашать Манчини или Спаллетти

Экс-полузащитник «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался о состоянии петербургской команды.

«Если стабилизирует состав, по-прежнему главная сила в РПЛ. Но футболисты должны сами объединиться на эту цель, не тащить одеяло на себя. Как справится с новым вызовом Семак, посмотрим только по окончанию сезона.

В то, что «Зенит» перестал быть тренерской командой вообще не верю. Как и в Манчини со Спаллетти, о которых снова заговорили. В них нет надобности, поскольку нет еврокубков.

Есть хороший российский тренерский цех и более соответствующее нашей ментальности ближайшее зарубежье. Если уж дальний специалист высокого уровня это одно, а когда к нам приезжают из европейских дублей, просто смешно», – сказал Семшов.