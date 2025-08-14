Карпин – об игре «Краснодара» в атаке: «Их вратарь все время выбивал мяч, ни разу они не вышли низом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после матча FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4) ответил на вопросы об игре команды в атаке.

– Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?

– Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?

– Использовали ошибки.

– Браво. Но как атаковал?

– Я не специалист.

– У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь [Корякин] все время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом.