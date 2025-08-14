Карпин – об игре «Краснодара» в атаке: «Их вратарь все время выбивал мяч, ни разу они не вышли низом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после матча FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4) ответил на вопросы об игре команды в атаке.
– Валерий Георгиевич, я не понимаю, как атакует команда?
– Как? У нас миллион принципов. В том числе прессинг. Мы мало забиваем, но и мало пропускаем. С «Сочи» мы нанесли 26, кажется, ударов. Сегодня нанесли больше ударов, чем соперник. Я вас спрошу: как атаковал «Краснодар»?
– Использовали ошибки.
– Браво. Но как атаковал?
– Я не специалист.
– У нас был прессинг. «Динамо» не может сидеть в своей штрафной. Их вратарь [Корякин] все время выбивал мяч. Ни разу они не вышли низом.
- Дубль у «Краснодара» оформил Казбек Мутаилов, отличившийся на 20-й и 44-й минутах, по одному мячу на счету Густаво Фуртадо (35-я минута) и Эдуарда Сперцяна (88-я).
- После 2-х туров турнира «быки» занимают 2-е место в группе B Пути РПЛ с 3 очками, «Динамо» с 3 баллами идет на 3-й позиции.
Источник: «Чемпионат»