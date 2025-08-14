Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о составе команды после домашнего матча FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

– Не хочется задавать вам острые вопросы.

– Не проблема, задавайте.

– Что вы ждали от игры с таким составом?

– Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть называется.

– Команда мало создаeт моментов.

– 28, по‑моему, ударов было в матче с «Сочи», например.

– Мусаев сказал, что ему нравится, что «Динамо» даeт играть сопернику. Может, его слова побудят вас к другим решениям? У команды нет прессинга.

– Не очень понимаю, что значит нет прессинга. Сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной. Вратарь всe время выбивал. Это не прессинг?