Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о составе команды после домашнего матча FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4).
– Не хочется задавать вам острые вопросы.
– Не проблема, задавайте.
– Что вы ждали от игры с таким составом?
– Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть называется.
– Команда мало создаeт моментов.
– 28, по‑моему, ударов было в матче с «Сочи», например.
– Мусаев сказал, что ему нравится, что «Динамо» даeт играть сопернику. Может, его слова побудят вас к другим решениям? У команды нет прессинга.
– Не очень понимаю, что значит нет прессинга. Сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной. Вратарь всe время выбивал. Это не прессинг?
- Дубль у «Краснодара» оформил Казбек Мутаилов, отличившийся на 20-й и 44-й минутах, по одному мячу на счету Густаво Фуртадо (35-я минута) и Эдуарда Сперцяна (88-я).
- После 2-х туров «быки» занимают 2-е место в группе B Пути РПЛ с 3 очками, «Динамо» с 3 баллами идет на 3-й позиции.
Источник: «Матч ТВ»