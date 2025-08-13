Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал средний размер пенсии в Российской Федерации.
На прошлой неделе в Госдуме сообщили, что речь идет о 23,5 тысячи рублей в месяц.
«Считаю, нынешние пенсии в России несправедливы. Из них половина уходит на коммуналку – это неприемлемо. На жизнь остаются копейки. Как выживать пенсионерам?
Средняя пенсия в России должна быть хотя бы тысяч 50. На эти деньги можно более-менее жить. Конечно, по ресторанам пенсионеры ходить не будут и хорошую одежду купить не смогут, но это нормальная сумма.
Как исправить ситуацию? Это можно сделать, но такие вопросы должны подниматься на уровне правительства. В стране денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут.
А нашим пенсионерам, к сожалению, приходится работать и в магазинах всегда на цены смотреть. Вот такая у нас система государственного обеспечения.
У меня пенсия около 75 тысяч и я спокойно могу на нее прожить. В моем возрасте никаких проблем быть и не может: живу за городом, интересы совсем другие», – сказал Пономарев.
- Экс-армейцу в феврале исполнилось 85 лет.
- Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
- В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.