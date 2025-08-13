Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут»

Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут»

Сегодня, 21:09

Сегодня, 21:09
8

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал средний размер пенсии в Российской Федерации.

На прошлой неделе в Госдуме сообщили, что речь идет о 23,5 тысячи рублей в месяц.

«Считаю, нынешние пенсии в России несправедливы. Из них половина уходит на коммуналку – это неприемлемо. На жизнь остаются копейки. Как выживать пенсионерам?

Средняя пенсия в России должна быть хотя бы тысяч 50. На эти деньги можно более-менее жить. Конечно, по ресторанам пенсионеры ходить не будут и хорошую одежду купить не смогут, но это нормальная сумма.

Как исправить ситуацию? Это можно сделать, но такие вопросы должны подниматься на уровне правительства. В стране денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут.

А нашим пенсионерам, к сожалению, приходится работать и в магазинах всегда на цены смотреть. Вот такая у нас система государственного обеспечения.

У меня пенсия около 75 тысяч и я спокойно могу на нее прожить. В моем возрасте никаких проблем быть и не может: живу за городом, интересы совсем другие», – сказал Пономарев.

  • Экс-армейцу в феврале исполнилось 85 лет.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.

Комментарии (8)
BRO_football
1755109351
Вот ты, футболист (пусть и бывший) клуба, который спонсируется государством, связь не находишь между вот этим и размером пенсий в России?
Ответить
Дубина
1755109681
Ох этот газпром((((
Ответить
Сержтир
1755110165
А дети этой матери не собираются делится с пенсионерами.
Ответить
Странник 09
1755110517
Если пенсии поднимут,то цены взлетят раз в пять
Ответить
neim
1755110603
Чертова матерь почему-то не очень лояльна к обычным россиянам, а все больше к иностранным футболистам ((( ...
Ответить
TOMSON
1755111192
Я так то заметил, что те кто трудился и старался на пенсии (временной отрезок) не жалуются. Успели подготовится, есть дети которые помогают и тд. А вот сильно жалуются обычно те у кого минималка, детей или нет или такие, что лучше бы и не было. И вот там возникают вопросы, чем они до этого занимались? Меня больше волнует вопрос почему мы вообще платим пенсии тем кто не работал? Всякие приезжие, не хочу говорить про национальности, но уверен вы поняли о ком я, да именно те кто наркотой торгует и на ладонях гадает. Туда бы я отнес и домохозяек тоже. Не работала не получаешь
Ответить
