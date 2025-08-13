Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 13 августа

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 13 августа

Сегодня, 19:52

Стали известны стартовые составы на матч 2 тура Кубка России в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Игра состоится 13 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Зайдензаль, Кутицкий, Осипенко, Скопинцев, Александров, Смелов, Гагнидзе, Бабаев, Бителло, Боков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Жубал, Гонсалес, Кривцов, Ленини, Козлов, Батчи, Сантос, Мукаилов.

Главный тренер: Мурад Мусаев

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Динамо
  • Читайте нас: 