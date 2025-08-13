Сотрудник ЦСКА пытался продать медаль Кубка России

Сотрудник ЦСКА 9 августа выставил на продажу золотую медаль за победу в FONBET Кубке России. Для нее была назначена стоимость в 20 тысяч рублей. Объявлено было удалено уже на следующий день.
В ЦСКА начали внутреннее расследование, чтобы выяснить личность сотрудника. Сообщается, что сотрудникам разрешали заказывать дополнительные медали для подарков друзьям и знакомым.
- ЦСКА завоевал трофей 1 июня, переиграв в суперфинале «Ростов» (0:0, по пенальти 4:3).
- Москвичи выиграли Кубок России в 9-й раз в истории.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»