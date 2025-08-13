Обляков сказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Акроном»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги гостевого матча 2-го тура группы D FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 4:5)

– Какие эмоции у вас после матча? Насколько обидным вышло это поражение от «Акрона», хоть и только по серии пенальти?

– Конечно же, нам неприятно от того, что мы сегодня не взяли три очка. Причeм по игре, я считаю, что мы были близки к ним. Игра нам как будто бы удавалась, мы хорошо контролировали мяч, имели достаточно моментов, но наша сегодняшняя реализация, к сожалению, оставляет желать лучшего. Будем работать дальше.

– После гола Мусаева был отрезок, когда казалось, что совсем чуть-чуть – и вы забьeте второй, но этого не случилось. Почему?

– Нам очень хотелось победить и забить ещe. Мы всe для этого делали, атаковали и создавали моменты. Опять же, подвела сегодня реализация, не получилось своe забить, в результате чего довели до серии пенальти. Считаю, что по-футбольному мы сегодня сопернику не проиграли. Да, по пенальти номинально победу забрали они, но мы не уехали ни с чем. Мы набрали одно очко.

– Если оставить за скобками сегодняшний матч, в чемпионате ЦСКА идeт довольно хорошо. Пару дней назад была крупная победа над «Рубином». Отмечают и ваш прогресс в игре – что вы чувствуете себя на поле более свободно и спокойно. Кто-то называет вас «фантазиста» и «глубинным плеймейкером» нынешнего ЦСКА. Как бы вы сами описали свою роль при Челестини?

– В целом, мы играем в тройку центральных полузащитников. Много комбинируем между собой. Можно сказать, что каждый из нас – это плеймейкер. Каждый способен и продвинуть мяч сам, и обостряющую, и продвигающую передачу на партнера отдать, и обыграть соперника. Мы очень хорошо, уверенно действуем с мячом. И я надеюсь, что так и продолжится.