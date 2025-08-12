Семак объяснил отсутствие Вендела и Сантоса в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проблемы с составом в преддверии кубковой игры с «Рубином».

– К сожалению, мы не смогли вылететь из Грозного сразу после игры. По сути, мы прилетели только позавчера вечером. Один день у нас был на восстановление и тренировку для тех, кто играл меньше.

Постарались максимально ротировать состав для того, чтобы больше играли те, у кого было время на восстановление.

– Почему Вендел не включен в заявку на матч?

– Вендел и Дуглас Сантос не вошли в заявку по причине того, что устали после игры с «Ахматом». Они отдыхают.

Также у нас травмированные Нино и Ваня Дркушич. Остальные все готовятся.

– Глушенков вышел в старте. Он доказал поведением и тренировками, что готов вернуться в основу?

– Да, он хорошо тренировался предыдущий цикл. К сожалению, в прошлых матчах у него не слишком удачно получилось войти в игру. Надеюсь, что он покажет хороший футбол.