Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак объяснил отсутствие Вендела и Сантоса в матче с «Рубином»

Семак объяснил отсутствие Вендела и Сантоса в матче с «Рубином»

Сегодня, 19:07
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проблемы с составом в преддверии кубковой игры с «Рубином».

– К сожалению, мы не смогли вылететь из Грозного сразу после игры. По сути, мы прилетели только позавчера вечером. Один день у нас был на восстановление и тренировку для тех, кто играл меньше.

Постарались максимально ротировать состав для того, чтобы больше играли те, у кого было время на восстановление.

– Почему Вендел не включен в заявку на матч?

Вендел и Дуглас Сантос не вошли в заявку по причине того, что устали после игры с «Ахматом». Они отдыхают.

Также у нас травмированные Нино и Ваня Дркушич. Остальные все готовятся.

– Глушенков вышел в старте. Он доказал поведением и тренировками, что готов вернуться в основу?

– Да, он хорошо тренировался предыдущий цикл. К сожалению, в прошлых матчах у него не слишком удачно получилось войти в игру. Надеюсь, что он покажет хороший футбол.

Еще по теме:
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович 6
Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать» 41
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Рубин Зенит Дуглас Сантос Вендел Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bogdanowmax
1755016999
Зенит нынче тухлый, как никогда. Все знают. https://stavka-prognoz.ru/
Ответить
Главные новости
Еще один топ-клуб Европы включился в борьбу за Доннарумму
21:35
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»
21:21
ЦСКА объявил о продаже Роши
21:09
Жена Забарного еще раз оскорбила россиян: «Божечки, как мусор обиделся»
20:58
6
Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым
20:48
Кахигао прояснил свое будущее в «Спартаке»
20:38
1
Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы
20:29
16
ФотоСмолова презентовали в новом клубе
20:08
Раскрыто итоговое решение «ПСЖ» по Сафонову после подписания Забарного
19:40
9
Генич одним словом описал соперников сборной России в осенних матчах
19:30
2
Все новости
Все новости
Кубок России. «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0) и стал единоличным лидером группы
20:29
16
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
ФотоСмолова презентовали в новом клубе
20:08
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Акрона»
19:56
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Мх: 12 августа
19:50
4
Семак объяснил отсутствие Вендела и Сантоса в матче с «Рубином»
19:07
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Акрона» из-за дикой вратарской ошибки: «Оторопеть можно»
18:44
5
Кубок России. «Акрон» без Дзюбы обыграл ЦСКА в серии пенальти
18:23
17
Аршавин ответил на предложение «Амкала»
16:29
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:47
Где смотреть матч «Сочи» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:44
Где смотреть матч «Локомотив» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:42
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 13 августа 2025
08:38
69-летний Медведев ответил, сыграет ли он за «Амкал» в Кубке России
Вчера, 23:11
5
ФотоРасписание матчей медийных команд во 2-м раунде Кубка России
Вчера, 21:42
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
Вчера, 16:42
5
ФотоНазваны судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России
Вчера, 13:59
4
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
Вчера, 09:42
Где смотреть матч «Зенит» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
Вчера, 09:40
В РФС обнаружили ошибочный пенальти в ворота «Зенита»
9 августа
39
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина
8 августа
1
РФС утвердил перенос матча команд РПЛ в Кубке России в Саранск
8 августа
2
Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов
7 августа
Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб
6 августа
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
6 августа
1
ФотоСмолов назвал свой новый клуб: «Here we go»
6 августа
5
Видео«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
6 августа
6
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 