У «ПСЖ» возникли разногласия с игроком команды из-за его слов о «Золотом мяче»

«ПСЖ» негативно отнесся к словам защитника команды Ашрафа Хакими о том, что он заслуживает «Золотой мяч». Парижане считают, что они не соответствуют политике клуба, который делает ставку на отношения внутри коллектива. При этом высказывание марокканца не нарушило баланс в раздевалке.

По данным L’Equipe, «ПСЖ» поддерживает своего вингера Усмана Дембеле в борьбе за «Золотой мяч». При этом клуб не желает никого обидеть и оставляет дверь открытой и для других игроков команды, включая Хакими.

При этом, понимая провокационный характер интервью игрока, клуб пытался удалить фрагмент со словами о «Золотом мяче».