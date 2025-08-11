Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Названы судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России

Названы судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России

Сегодня, 13:59
1

РФС объявил о назначениях рефери и инспекторов на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26. Главным арбитром встречи «Динамо» и «Краснодара» стал Антон Фролов.

12 августа (вторник)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Динамо Мх»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Зуев.

13 августа (среда)

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Максим Перезва. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Балтика»: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Александр Гончар.

14 августа (четверг)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Вера Опейкина. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

Источник: официальный сайт РФС
Комментарии (1)
АЛЕКС 58
1754914207
Перезва...это газпромовский проект ? Участник скандала со взятками?
Ответить
Главные новости
Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»
17:15
Фото40-летний Вальбуэна подписал контракт с новым клубом
16:54
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
16:42
2
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
15:45
4
Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе
15:32
5
Семин отреагировал на введение потолка зарплат в РПЛ
15:23
2
Титов высказался о спасении «Спартака»
15:19
Назван российский клуб, в который может перейти Кузяев
15:12
1
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке»
14:35
1
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин
14:26
2
Все новости
ФотоНазваны судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России
13:59
1
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
09:42
Где смотреть матч «Зенит» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
09:40
В РФС обнаружили ошибочный пенальти в ворота «Зенита»
9 августа
38
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина
8 августа
1
РФС утвердил перенос матча команд РПЛ в Кубке России в Саранск
8 августа
1
Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов
7 августа
Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб
6 августа
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
6 августа
1
ФотоСмолов назвал свой новый клуб: «Here we go»
6 августа
3
Видео«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
6 августа
6
FONBET Кубок России. «БроукБойз» из Медиалиги выбили «Орел» (3:2)
6 августа
ВидеоБукмекеры заподозрили договорной матч в FONBET Кубке России
6 августа
10
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
6 августа
2
ФотоФото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
6 августа
4
Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»
5 августа
2
Известный комик пошутил про свой дебют за «Амкал» в Кубке
5 августа
1
FONBET Кубок России. «Амкал» с блогерами в составе прошел «Квант»
5 августа
ВидеоБлогер Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке
5 августа
Видео«Чудесное спасение»: 19-летний сын Малафеева сделал сейв в матче Кубка
5 августа
1
ФотоWylsacom, The Limba и другие блогеры попали в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка
5 августа
2
Стало известно, сможет ли блогер Wylsacom сыграть в Кубке России по состоянию здоровья
3 августа
«Пари НН» определился с городом, где примет «Ростов»
1 августа
1
Календарь 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России
1 августа
Реакция Орлова на игру Вендела: «Удивительный человек»
1 августа
6
Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над «Оренбургом»
31 июля
1
Слишкович – о поражении «Оренбурга» от «Рубина»: «Я увидел то, что хотел увидеть»
31 июля
FONBET Кубок России. «Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0
31 июля
Все новости
