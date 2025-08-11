Названы судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России

РФС объявил о назначениях рефери и инспекторов на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26. Главным арбитром встречи «Динамо» и «Краснодара» стал Антон Фролов.

12 августа (вторник)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Динамо Мх»: судья – Владислав Целовальников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Зуев.

13 августа (среда)

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Максим Перезва. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Балтика»: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Александр Гончар.

14 августа (четверг)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Вера Опейкина. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.