Экс-гендиректор «Спартака» назвал бывшего игрока команды, который может заменить Станковича

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможности увольнения главного тренера команды Деяна Станковича после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

– Не слишком затянули с этим делом?

– Это приглашение было ошибкой, но что сделаешь? Это уже в прошлом. Тот набор игроков, который сегодня присутствуют в «Спартаке», способен играть на более высоком уровне, чем сейчас.

– Опять привезут кого-то из-за границы? Может быть, уже на наш рынок обратят внимание?

– Я слышал, разговор идeт про Шалимова, опять бывшие спартаковские ребята. Но наш рынок не очень богат, если быть откровенным. Есть фамилии, и их множество, которые соответствуют своему прошлому, но не уверен, что у них получится до конца быть ответственными за «Спартак».