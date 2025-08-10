Экс-гендиректор «Спартака» назвал бывшего игрока команды, который может заменить Станковича

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможности увольнения главного тренера команды Деяна Станковича после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.
– Не слишком затянули с этим делом?
– Это приглашение было ошибкой, но что сделаешь? Это уже в прошлом. Тот набор игроков, который сегодня присутствуют в «Спартаке», способен играть на более высоком уровне, чем сейчас.
– Опять привезут кого-то из-за границы? Может быть, уже на наш рынок обратят внимание?
– Я слышал, разговор идeт про Шалимова, опять бывшие спартаковские ребята. Но наш рынок не очень богат, если быть откровенным. Есть фамилии, и их множество, которые соответствуют своему прошлому, но не уверен, что у них получится до конца быть ответственными за «Спартак».
- 56-летний Игорь Шалимов за карьеру возглавлял 6 клубов РПЛ, включая «Факел», которым сейчас руководит в Первой лиге.
- Он играл за основной состав красно-белых в 1986–1991 годах.
- Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года.