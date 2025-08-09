Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Зенитом»: «Радоваться нечему»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

Это был 1-й матч для Станислава Черчесова после возвращения в «Ахмат».

Тренера не было в РПЛ 10 лет.

Грозненцы набрали первые очки в сезоне.

– Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней и работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынужденно заменили из‑за мышечных повреждений или усталости.

– Насколько важно сейчас поработать на трансферном рынке?

– Я верю больше в тренировочный процесс. Трансферы нужны, но накупить игроков, чтобы потом на поле не видеть команду, это не моя философия. Конечно, нужна обойма игроков, которые будут менять друг друга. Будем думать над этим.