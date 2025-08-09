Келиану из «Ахмата» рассказал, что привнес в команду Черчесов

Полузащитник «Ахмата» Мануэл Келиану дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).
- Это был 1-й матч для Станислава Черчесова после возвращения в «Ахмат».
- Тренера не было в РПЛ 10 лет.
- Грозненцы набрали первые очки в сезоне.
– Мы заслужили эту победу. Мы должны были набирать первые три очка и раньше, но тогда удача была не на нашей стороне.
– «Ахмат» больше оборонялся в матче с «Зенитом».
– Мы просто работали как единая команда. Понимали, что у нас серьезный соперник. Но мы сделали все, что задумывали.
– Что привнес Черчесов в команду?
– Он привнес ментальность победителя. Это нам помогло сегодня.
Источник: «Матч ТВ»