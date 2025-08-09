Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком»

Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком»

Сегодня, 21:02
4

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

– Мы очень счастливы и довольны. В первом тайме не все получалось с точки зрения качества, но игровая дисциплина на протяжении всего матча была на хорошем уровне.

Нужно отдать должное ребятам, за черновую работу, организацию игры в обороне. Все было очень дисциплинированно. Понятно, что были моменты, когда соперник заходил в нашу штрафную, в том числе и эпизод с пенальти. Был этот пенальти или нет, это уже второй вопрос.

– Как вы адаптировались к схеме «Спартака» с тремя центральными защитниками?

– Мы эти моменты обговаривали, и некоторые из них пытались отработать во время тренировок. Ближе к концу первого тайма все стало просто и понятно.

– Поясните «эффект Батракова». Как он это делает?

– Это общекомандная работа, в рамках которой игроки показывают себя, развиваются. Самое главное, что у Леши есть исполнительское мастерство. Сегодня был прекрасный матч в его исполнении.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1754764080
Локо, С ПОБЕДОЙ! Порадовали и игрой, и счетом!!!...)))
Ответить
Burtaze
1754764272
Спасибо, Мишаня.., порадовал сегодня Юрия Павловича и немного меня..
Ответить
BlackMurder34
1754764545
Я никогда не устану повторять!
Ответить
alexprof07
1754769318
Хоттабыч на трибуне сидел
Ответить
