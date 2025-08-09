Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

Хет-трик оформил Алексей Батраков.

«Локо» идет в РПЛ без потерь.

«Спартак» занимает 11-е место.

– Мы очень счастливы и довольны. В первом тайме не все получалось с точки зрения качества, но игровая дисциплина на протяжении всего матча была на хорошем уровне.

Нужно отдать должное ребятам, за черновую работу, организацию игры в обороне. Все было очень дисциплинированно. Понятно, что были моменты, когда соперник заходил в нашу штрафную, в том числе и эпизод с пенальти. Был этот пенальти или нет, это уже второй вопрос.

– Как вы адаптировались к схеме «Спартака» с тремя центральными защитниками?

– Мы эти моменты обговаривали, и некоторые из них пытались отработать во время тренировок. Ближе к концу первого тайма все стало просто и понятно.

– Поясните «эффект Батракова». Как он это делает?

– Это общекомандная работа, в рамках которой игроки показывают себя, развиваются. Самое главное, что у Леши есть исполнительское мастерство. Сегодня был прекрасный матч в его исполнении.