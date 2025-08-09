Реакция «Зенита» на смерть Ивана Краско – 94-летний актер болел за клуб

«Зенит» опубликовал заявление в связи со смертью известного болельщика команды Ивана Краско.

Актер умер сегодня в 94-летнем возрасте.

Причина – осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Ивана Краско.

Народный артист России и болельщик сине-бело-голубых ушел из жизни 9 августа 2025 года.

Иван Иванович Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. Был преданным болельщиком «Зенита», впервые побывал на матче сине-бело-голубых еще в 50-х годах.

Актер дружил с Львом Бурчалкиным и Павлом Садыриным, поздравлял чемпионов 1984 года, принимал участие во многих важных событиях клуба и следил за выступлениями любимой команды даже во время собственных спектаклей.

Сине-бело-голубые приносят искренние соболезнования семье выдающегося петербуржца», – говорится в заявлении.