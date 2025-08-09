Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив» выглядит предпочтительнее. Команда начала хорошо новый сезон. Новички пришлись ко двору. Мне кажется, что проблема в центре обороны остается.

«Спартак» по именам мастеровитее. По игре все построено на индивидуальных качествах футболистов, там много хороших игроков. Никто не знает, как сложится.

У меня другой вопрос, мне кажется, что будет момент, когда надо будет показать четвертую красную карточку [в сезоне] игроку «Спартака», но рука судьи дрогнет», – заявил Аршавин.