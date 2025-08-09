Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Локомотив» выглядит предпочтительнее. Команда начала хорошо новый сезон. Новички пришлись ко двору. Мне кажется, что проблема в центре обороны остается.
«Спартак» по именам мастеровитее. По игре все построено на индивидуальных качествах футболистов, там много хороших игроков. Никто не знает, как сложится.
У меня другой вопрос, мне кажется, что будет момент, когда надо будет показать четвертую красную карточку [в сезоне] игроку «Спартака», но рука судьи дрогнет», – заявил Аршавин.
- «Локо» примет «Спартак» сегодня в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Перед дерби команды занимают 1-е и 11-е место в таблице РПЛ соответственно.
Источник: «Матч ТВ»