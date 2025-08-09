Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Сегодня, 11:56
9

Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив» выглядит предпочтительнее. Команда начала хорошо новый сезон. Новички пришлись ко двору. Мне кажется, что проблема в центре обороны остается.

«Спартак» по именам мастеровитее. По игре все построено на индивидуальных качествах футболистов, там много хороших игроков. Никто не знает, как сложится.

У меня другой вопрос, мне кажется, что будет момент, когда надо будет показать четвертую красную карточку [в сезоне] игроку «Спартака», но рука судьи дрогнет», – заявил Аршавин.

Еще по теме:
Аршавин – о новом сопернике сборной России: «Точно не будет 10:0»
Аршавин – о зарплате Умярова в «Спартаке»: «Введут новый лимит, он и 4 миллиона будет получать» 8
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754730567
По каким именам мастеровитие,Хлусевич,Зобнин,Рябчук,Литвинов?))).Или наливай-гарсия с поленом Угальде? У Локомотива быстрая контратакующая команда,защита Спартака не такая мастеровитая.Думаю Локо победит,не исключены пенальти и удаление не в пользу Спартака,уж очень шустро играет атака Локомотива.
Ответить
Красногвардейчик
1754730585
Тяжело прогнозировать, да, Локо начал резво, но игры между этими клубами, всегда непредсказуемы
Ответить
sochi-2013
1754731439
Спартак.
Ответить
oyabun
1754731536
Не может быть здесь никаких прогнозов. В матче Спартак - Балтика кто был безоговорочным фаворитом? А как в итоге игра закончилась? Выиграет тот, кто этого больше захочет.
Ответить
СильныйМозг
1754731955
Игра будет ровна, играют 2 г....а:)))
Ответить
алдан2014
1754732800
Не надо игрокам давать повод судье для удаления. А Станку прекратить нервировать команду. Лучше всего в уйти,ведь явно не получается
Ответить
DVOK68
1754738876
Локо сейчас хорошая железная машина.Где командные взаимодействия поставлены во главу угла,так сказать...Тренерская работа "Галактошки лупоглазого"как называли его некоторые недальновидные паровозные в прошедшем сезоне. Про Спартак скажу токмо одну фразу-если сумеем забить засчёт индивидуальных качеств некоторых игроков,забить первыми,то пободаемся за победу/ничью.
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
В «Спартаке» отреагировали на информацию о пропуске Станковичем тренировки
14:36
1
Подробности переговоров между Сперцяном и «Саутгемптоном»
14:20
Станковича обвинили в пропуске тренировки «Спартака»: «В этом его отношение к команде»
14:10
3
«Он ощетинится»: Пономарев дал смелый прогноз на дерби «Локомотив» – «Спартак»
13:59
12
Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ
13:39
2
Быстров раскритиковал Станковича: «Вся эта истерия не на пользу команде»
13:00
4
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ
12:48
3
Фото⚡️ «Манчестер Юнайтед» купил нападающего за 85 миллионов
12:36
1
Агент Кисляка – о Матвее: «После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА»
12:12
2
Все новости
Все новости
Быстрову не нравится игра «Зенита»: «Семак немножко поплыл»
14:45
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 9 августа
14:37
1
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
14:28
Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ
13:39
2
Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем»
13:13
2
Быстров раскритиковал Станковича: «Вся эта истерия не на пользу команде»
13:00
4
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ
12:48
2
Божович: «В России судьи иногда по инерции свистят в сторону «Зенита»
12:24
4
Агент Кисляка – о Матвее: «После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА»
12:12
2
Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»
11:56
9
«Эльче» ведет переговоры с полузащитником «Зенита»
11:43
3
Савину заблокировали банковский счет в России
11:11
1
Смородская: «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу»
10:47
20
Агент Кисляка – о трансфере в «Фенербахче»: «Можно было разогнать до 20−22 миллионов»
10:25
6
Черданцев сказал, что его напрягает при походе на футбол
09:58
3
Где смотреть матч «Ростов» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2025
09:52
Аршавин – о новом сопернике сборной России: «Точно не будет 10:0»
09:35
Агент Фомина ответил, собирается ли динамовец в Европу
09:18
3
Реакция Канчельскиса на назначение Черчесова в «Ахмат»
08:59
4
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
08:47
2
ТрансляцияГде смотреть матч «Сочи» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2025
08:19
Где смотреть матч «Оренбург» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2025
08:17
Кисляк назвал полузащитника, за чьей игрой внимательно следит: «Он уникален!»
08:16
2
Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на поздний приезд Вендела
01:00
5
Стало известно, когда ЦСКА продаст Рошу
00:48
В РФС разобрали момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 1-й минуте игры с «Зенитом»
00:24
3
Аршавин – о зарплате Умярова в «Спартаке»: «Введут новый лимит, он и 4 миллиона будет получать»
00:12
8
36-летний Дзюба – в топ-2 самых результативных игроков РПЛ в 2025 году
Вчера, 23:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 