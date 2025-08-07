Иордания ответила на призыв Украины отменить матч со сборной России

Пресс-атташе федерации Иордании Ахмад Аль-Зага отреагировал на просьбу отменить товарищеский матч против сборной России. Об этом ранее попросила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
«УАФ слишком поздно отправила свое письмо об этом. Документы с РФС подписаны, и уже нельзя что-либо менять. Матч уже запланирован и пройдет по расписанию. Очки за эту игру пойдут в рейтинг сборных ФИФА», – сказал Аль-Зага.
- Матч Россия – Иордания пройдет 4 сентября.
- Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.
