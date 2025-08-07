Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Иордания ответила на призыв Украины отменить матч со сборной России

Иордания ответила на призыв Украины отменить матч со сборной России

Сегодня, 14:32
4

Пресс-атташе федерации Иордании Ахмад Аль-Зага отреагировал на просьбу отменить товарищеский матч против сборной России. Об этом ранее попросила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

«УАФ слишком поздно отправила свое письмо об этом. Документы с РФС подписаны, и уже нельзя что-либо менять. Матч уже запланирован и пройдет по расписанию. Очки за эту игру пойдут в рейтинг сборных ФИФА», – сказал Аль-Зага.

  • Матч Россия – Иордания пройдет 4 сентября.
  • Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи Россия Иордания
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1754567412
Нашли перед кем оправдываться...
Ответить
Главные новости
Раскрыта зарплата Умярова в «Спартаке» – она вырастет на 70% после продления контракта
17:45
Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл»
17:26
3
«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке форварда за 85 миллионов
17:23
Агент Чернова назвал человека, из-за которого защитник покинул «Спартак»
17:16
1
«ПСЖ» предложил 63 миллиона за украинского защитника
16:50
ФотоОбъявлены все номинанты на «Золотой мяч-2025»
16:34
«Барселона» лишила тер Стегена капитанской повязки
16:29
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Спартака»
16:11
1
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»
16:01
5
Назначены комментаторы на матч «Локомотив» – «Спартак»
15:31
17
Все новости
