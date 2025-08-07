Реакция Медведева на возможность ужесточения лимита на легионеров

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал планы Министерства спорта РФ по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.
«Надеюсь, что будет проведен серьезный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол.
Именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в играх и на тренировках появились такие таланты, как Батраков, Кисляк, Пиняев, Раков, Дивеев, Круговой, Воробьев – можно не на одну команду набрать. Кроме того, игровое время россиян в разы больше допустимого лимитом 27%», – сказал Медведев.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: РИА «Новости»