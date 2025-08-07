Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Медведева на возможность ужесточения лимита на легионеров

Реакция Медведева на возможность ужесточения лимита на легионеров

Сегодня, 11:12
34

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал планы Министерства спорта РФ по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Надеюсь, что будет проведен серьезный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол.

Именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в играх и на тренировках появились такие таланты, как Батраков, Кисляк, Пиняев, Раков, Дивеев, Круговой, Воробьев – можно не на одну команду набрать. Кроме того, игровое время россиян в разы больше допустимого лимитом 27%», – сказал Медведев.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1754556853
Заскулила тварь))
Ответить
FROLL007
1754557426
Лимит это зло и разврат наших паспортистов. Гыгыгы
Ответить
aldo conte
1754557879
О каких возможных спортивных последствиях идёт речь? Вы о чем, господин Медведев? Газпром сильнее всех других спонсоров, тут и близко нет спортивного соперничества. Спортивное соревнование - это когда соперники находятся в равных условиях. А когда против боксёра тяжеловеса выставляется мухач - это не спорт, а цирк.
Ответить
...уефан
1754558923
...На трибуну встал Медведь, Во весь голос стал реветь...
Ответить
Plyash
1754559404
Медведев ... "Надеюсь , что будет проведён серьёзный анализ возможных последствий...", ну и далее по тексту . А мы надеемся , что будет проведён серьёзный клинический анализ мозговой деятельности и психо-неврологического состояния г-на Медведева .
Ответить
ScarlettOgusania
1754560211
Медведев, хитрожопый очковтиратель, оказывается, благодаря несоразмерным с другими клубами инвестициям газпрёма в единственный клуб в Питере, растут таланты в других городах (и назвал только из московских клубов!)...)) никто в министерии спорта проводить анализ не будет, примут решение, спущенное сверху и - руку под козырёк, рады стараться..! а там - трава не расти, основной спонсор клубов РПЛ - государство, оно и будет устанавливать порядки, поэтому будет расти количество россиян родом из Бразилии в одной отдельно взятой команде РПЛ...
Ответить
andr45
1754560920
«Батраков, Кисляк, Пиняев, Раков, Дивеев, Круговой, Воробьев» И, что отрадно все питерские воспитанники) СЛАВА РАДИМОВУ!!!
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1754560947
Очередное утопие. Те, кто кричит, что с лимитом будет лучше, они увидят, что ничего хорошего не выйдет из этого. Без легионеров уровень РПЛ ещё больше упадет. Как без конкуренции и высокого уровня сопротивления вырастут топовые футболисты, это просто невозможно. Только в конкурентной среде вырастают настоящие топовые футболисты, а мы всё больше и больше создаём тепличные условия для паспортистов. Мы и так уже отстали от европейского футбола, а так вообще похороним наш футбол с тепличными бездарями, которым не нужно будет бороться за место в составе, потому как эти бездельники будут в дефиците, а это значит, и платить им будут в двадцать раз больше, чем они стоят. Короче, уверенно РПЛ идёт на дно.
Ответить
Номэд
1754561462
Бом.жарня сразу начнет паспорта направо и налево мартыхаям раздавать. Честная игра - это не про вшивых. Позор!
Ответить
andr45
1754561888
Медведев, как всегда прав — надо ужесточать лимит! Вот в «Zenitе» много потенциальных россиян - Вендел, Жерсон, Энрике, Барриос, Кассьерра) А вот и первая ласточка)) «Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может получить паспорт РФ» телеграм-канал «Первый спорт», Рамблер, 78.ru, ...
Ответить
