Мостовой ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном увольнении главного тренера команды Деяна Станковича.

«Думаю, не надо торопиться. Прошло только три тура и одна игра на Кубок, из которого трудно вылететь. Мы смотрим в таблицу, где есть одна команда с 9 очками – «Локомотив». Все остальные рядом. Одна победа – и ты наверху. Не имеет смысла принимать кадровые решения. Какие-то выводы можно будет делать после четвертого-пятого тура.

Понимаю, что хочет сделать Станкович. Вчера в меньшинстве играли, умудрились гол забить и могли победить, но был спорный пенальти. Ничего страшного нет. «Зенит» дома обыграть никого не может, есть команды, которые вообще не выиграли ничего. Состав у «Спартака» есть, все будет», – сказал Мостовой.