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  • Мостовой ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Мостовой ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

4 августа 2025, 12:52
11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном увольнении главного тренера команды Деяна Станковича.

«Думаю, не надо торопиться. Прошло только три тура и одна игра на Кубок, из которого трудно вылететь. Мы смотрим в таблицу, где есть одна команда с 9 очками – «Локомотив». Все остальные рядом. Одна победа – и ты наверху. Не имеет смысла принимать кадровые решения. Какие-то выводы можно будет делать после четвертого-пятого тура.

Понимаю, что хочет сделать Станкович. Вчера в меньшинстве играли, умудрились гол забить и могли победить, но был спорный пенальти. Ничего страшного нет. «Зенит» дома обыграть никого не может, есть команды, которые вообще не выиграли ничего. Состав у «Спартака» есть, все будет», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 9 августа против «Локомотива».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (11)
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acor94
1754302162
А мы и не против, пусть тренерует. Зато игрок был классный, остальное неважно.
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Persona_non_Grata
1754302560
Дождаться долгожданных трансферов, влить новых игроков в команду и вот тогда уже и посмотреть, однако это будет уже туру к 10-му... и отставание может быть уже приличным ! Конечно можно и его наверстать - жизнь показывает, что это реально, но... Менять Станковича тоже сейчас не лучший вариант - во первых такой задачи не было и с бухты-барахты брать абы кого не вариант, да и будет ли лучше ?... Вопрос здесь такой - как так получилось, что команда ПО СОСТАВУ не готова к чемпионату ??? И сейчас, когда чемпионат УЖЕ набирает обороты и очки очень нужны ( а мы должны были иметь 9 при такой жеребьевке ), мы только в пожарном темпе доукомплектовываем состав !!!??? Что - опять сезон профукан ???(((... ДОКОЛЕ ???!!!(((
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Everest13
1754306484
Зато какие ролики снимает)))), начиная с тренера
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TIMOTHY
1754309524
Смысла нет и так уже с десяток клоунов перебывало в спаме в последние время! Уберут вандала придет другой дурачок скакать на бровке! Нормальный тренер в свинарник не пойдёт
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WILDLING_HRUNDEL
1754311144
Сам уйдёт с хорошей неустойкой! Это традиция спартак и в этом его величие деньгами сорить
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алдан2014
1754311919
Спасибо Саша
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