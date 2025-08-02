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  • Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира

Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира

Сегодня, 12:38

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о шансах сборных Норвегии и США стать победителями ЧМ.

«Думаю, Норвегия никогда не выиграет чемпионат мира. Если мы пройдем отбор, это будет как победа другой большой страны. В Осло начнутся невероятные гуляния. Устроим самую большую вечеринку в истории.

Не хочется говорить, что США никогда не возьмут ЧМ, а вдруг они действительно выиграют. Так что у них есть шанс на победу в 1 процент, а у Норвегии – 0,5 процента», – сказал Холанд.

  • Норвегия играла на ЧМ-1998, где дошла до 1/8 финала.
  • Ближайшее мировое первенство пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

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Источник: Time
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Норвегия США Холанд Эрлинг
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