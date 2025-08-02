Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о шансах сборных Норвегии и США стать победителями ЧМ.
«Думаю, Норвегия никогда не выиграет чемпионат мира. Если мы пройдем отбор, это будет как победа другой большой страны. В Осло начнутся невероятные гуляния. Устроим самую большую вечеринку в истории.
Не хочется говорить, что США никогда не возьмут ЧМ, а вдруг они действительно выиграют. Так что у них есть шанс на победу в 1 процент, а у Норвегии – 0,5 процента», – сказал Холанд.
- Норвегия играла на ЧМ-1998, где дошла до 1/8 финала.
- Ближайшее мировое первенство пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
Источник: Time