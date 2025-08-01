Орлов принизил победу ЦСКА над «Зенитом» в майском финале Пути РПЛ FONBET Кубка России

Геннадий Орлов в преддверии матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА вспомнил кубковое противостояние этих команд в мае.

«Зенит» выиграл первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России – 2:0.

В ответной встрече с аналогичным счетом победил ЦСКА, забив 2-й гол после 90-й минуты.

В серии пенальти точнее были армейцы.

«Они же по пенальти нас, кажется, обыграли. И это называется победа ЦСКА?

Это русская рулетка! Им повезло. Это повезло. Вот и все», – сказал Орлов.