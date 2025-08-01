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  • Орлов принизил победу ЦСКА над «Зенитом» в майском финале Пути РПЛ FONBET Кубка России

Орлов принизил победу ЦСКА над «Зенитом» в майском финале Пути РПЛ FONBET Кубка России

1 августа 2025, 23:47
15

Геннадий Орлов в преддверии матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА вспомнил кубковое противостояние этих команд в мае.

  • «Зенит» выиграл первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России – 2:0.
  • В ответной встрече с аналогичным счетом победил ЦСКА, забив 2-й гол после 90-й минуты.
  • В серии пенальти точнее были армейцы.

«Они же по пенальти нас, кажется, обыграли. И это называется победа ЦСКА?

Это русская рулетка! Им повезло. Это повезло. Вот и все», – сказал Орлов.

  • «Зенит» примет ЦСКА в воскресенье, 3 августа, в 18:00 мск.
  • У обеих команд по 4 очка после 2 туров чемпионата.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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RUSARM
1754081764
Ой птицин,сидел бы дома с внуками и не гундел!!!
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NewLife
1754082030
Научитесь бить по мячу, а потом пуржите))
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bset
1754082161
ЦСКА выиграл по пенальти - просто повезло Зенит перенес свой юбилейный сезон - просто не повезло
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FWSPM
1754107040
что бы случились пенальти надо было сначала отыграться с 0-2))
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subbotaspartak
1754107713
Даже проиграв зенит не проиграл, по мнению местных... Так и со 100-летием будет.
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k611
1754109321
Но до пенальти надо было еще два мяча забить с игры и армейцы это сделали.
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Plyash
1754112227
Орлов - сан , а что скажешь о победе Аргентины над Францией в финале ЧМ-24 ? Там какая рулетка была? Правила для всех едины , для твоего Зенита исключение никто не планировал . Вы со столетием никак не сообразите , что делать , так что помолчи , за умного сойдёшь .
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алдан2014
1754112392
Гену послушать,так половина матчей в кубке ,лиге чемпионов,от слова повезло. Ну что за очередной афоризм. Игра забудется,а кубок в музее клуба останется
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anatolich72
1754118031
Старый дурак.
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Mirak92
1754118495
Дед с деменцией и не лечится. Мерзкий дядя. Когда коментировал , вырубало всегда
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