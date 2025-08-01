Орлов принизил победу ЦСКА над «Зенитом» в майском финале Пути РПЛ FONBET Кубка России

Геннадий Орлов в преддверии матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА вспомнил кубковое противостояние этих команд в мае.
- «Зенит» выиграл первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России – 2:0.
- В ответной встрече с аналогичным счетом победил ЦСКА, забив 2-й гол после 90-й минуты.
- В серии пенальти точнее были армейцы.
«Они же по пенальти нас, кажется, обыграли. И это называется победа ЦСКА?
Это русская рулетка! Им повезло. Это повезло. Вот и все», – сказал Орлов.
- «Зенит» примет ЦСКА в воскресенье, 3 августа, в 18:00 мск.
- У обеих команд по 4 очка после 2 туров чемпионата.
Источник: Sport24