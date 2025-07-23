Губерниев раскрыл главную проблему российского футбола

Комментатор Дмитрий Губерниев определил главную проблему в футболе России.

– Можно ли назвать коррупционные и судейские скандалы главной проблемой российского футбола?

– Можно посмотреть на это с другой стороны. Идет борьба с коррупцией. Это не главная проблема сейчас. Идет процедура очищения. Всe-таки главная проблема российского футбола – это сохранение уровня мастерства, чтобы на момент возвращения мы не потерялись. Надо сохранять уровень мастерства игроков, мотивацию и институт сборной. Главная задача, чтобы футбол развивался.