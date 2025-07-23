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Губерниев раскрыл главную проблему российского футбола

23 июля 2025, 13:50
14

Комментатор Дмитрий Губерниев определил главную проблему в футболе России.

– Можно ли назвать коррупционные и судейские скандалы главной проблемой российского футбола?

– Можно посмотреть на это с другой стороны. Идет борьба с коррупцией. Это не главная проблема сейчас. Идет процедура очищения. Всe-таки главная проблема российского футбола – это сохранение уровня мастерства, чтобы на момент возвращения мы не потерялись. Надо сохранять уровень мастерства игроков, мотивацию и институт сборной. Главная задача, чтобы футбол развивался.

  • ФИФА и УЕФА отстранили Россию в 2022 году.
  • Клубы пропустили уже три еврокубковых сезона, а сборная не сыграла на ЧМ-2022 и Евро-2024.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1753268466
_ видимо многие забыли результаты наших клубов в Европе перед отстранением, уже тогда пробили дно, а сейчас уровень ещё ниже... Добро пожаловать в лигу конференций)))
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subbotaspartak
1753268772
Нашёлся человек, который задачи Обозначил. И не иначе...
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алдан2014
1753275161
Блин,сколько можно этого недалёкого лыжника,спрашивать о футболе? Журналисты,вам что заказ спрашивать у тех кто дуб дубом в футболе?
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erybov1965
1753275664
Удивительное мнение,главное развиваться и не потерять мастерство.А борьба с коррупцией - не главная проблема.Можно только догадываться,к чему приведет такое развитие.
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TOMSON
1753277480
Мы чуть выше дна! У нас нет ни игроков ни тренеров. А все какой то уровень сохраняем. Давайте уже менять что-то начнем.
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boris63
1753280932
Знаток Российского футбола решил сказать свое веское слово.
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Иван Петров 1986
1753281918
Да ты губошлеп главная проблема нашего спорта.
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алдан2014
1753283555
Прекрасно помню куда Кононова Олега,посылали спартаковские трибуны. Может этому чудо знатоку стоит туда же пойти? Ну кому интересно мнение этого выскочки? Полный ноль как футбольный комментатор. Только глотку драть способен
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...уефан
1753288069
...дожили, Губа определяет приоритеты российского футбола на ближайшее время...
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