Губерниев раскрыл главную проблему российского футбола

Комментатор Дмитрий Губерниев определил главную проблему в футболе России.
– Можно ли назвать коррупционные и судейские скандалы главной проблемой российского футбола?
– Можно посмотреть на это с другой стороны. Идет борьба с коррупцией. Это не главная проблема сейчас. Идет процедура очищения. Всe-таки главная проблема российского футбола – это сохранение уровня мастерства, чтобы на момент возвращения мы не потерялись. Надо сохранять уровень мастерства игроков, мотивацию и институт сборной. Главная задача, чтобы футбол развивался.
- ФИФА и УЕФА отстранили Россию в 2022 году.
- Клубы пропустили уже три еврокубковых сезона, а сборная не сыграла на ЧМ-2022 и Евро-2024.
Источник: Metaratings.ru