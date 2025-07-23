Ахметов – в «Крыльях», Вендел отказался уходить из «Зенита» после увеличения клубного бюджета, Пальцев близок к «Спартаку» и другие новости

Стал известен лидер РПЛ по количеству телеаудитории.

Вендел отказался уходить из «Зенита».

«Спартак» ведет переговоры по защитнику сборной Колумбии.

Вендел купил Lamborghini за 70 миллионов рублей.

Чернов близок к уходу из «Спартака».

«Зенит» увеличил бюджет на сезон-2025/26.

«Спартак» близок к подписанию 23-летнего россиянина за 4-5 миллионов.

Сергеев объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака».

Назван клуб РПЛ, в чью пользу судьи ошибались чаще всего за последние 5 лет.

Сын Юрана вновь перешел в команду отца.

Раскрыта сумма, которую «Зенит» получил за переход Сергеева в «Динамо».

«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» и сборной Франции.

«Зенит» раскрыл новый клуб Ахметова.

«Сочи» объявил об аренде игрока «Зенита».

«Зенит» хочет любой ценой купить Салазара.