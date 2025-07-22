Вендел купил Lamborghini за 70 миллионов рублей

Полузащитник «Зенита» Вендел приобрел «Ламборгини» стоимостью около 70 миллионов рублей. Он сделал это во время летнего отпуска в Бразилии.
Хавбек рассчитывал, что перейдет в клуб местной Серии A до старта чемпионата России. Вендел по-прежнему хочет найти новую команду в Бразилии, его агенты ведут активную работу. «Зенит» хочет заполучить за его переход 30 миллионов евро.
- Петербургский клуб пока не заявил Вендела на сезон-2025/26.
- 27-летний бразилец в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Вендел приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
- Трансфер Вендела в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
Источник: Legalbet