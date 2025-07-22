Вендел купил Lamborghini за 70 миллионов рублей

Полузащитник «Зенита» Вендел приобрел «Ламборгини» стоимостью около 70 миллионов рублей. Он сделал это во время летнего отпуска в Бразилии.

Хавбек рассчитывал, что перейдет в клуб местной Серии A до старта чемпионата России. Вендел по-прежнему хочет найти новую команду в Бразилии, его агенты ведут активную работу. «Зенит» хочет заполучить за его переход 30 миллионов евро.