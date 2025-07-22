Чернов близок к уходу из «Спартака»

Агент центрального защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев сказал, то работает над вариантами перехода футболиста в другую команду.
«Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб. Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего более конкретно. Работаем над этим вариантом, поскольку Станкович делает ставку на других футболистов.
Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием», – сказал Кузьмичев.
- 29-летний Чернов в прошлом сезоне провел за «Спартак» 11 матчей, отметился 1 передачей.
- Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»