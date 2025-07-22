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Чернов близок к уходу из «Спартака»

Сегодня, 12:45
6

Агент центрального защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев сказал, то работает над вариантами перехода футболиста в другую команду.

«Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб. Скорее всего, это будет аренда. Пока не могу сказать ничего более конкретно. Работаем над этим вариантом, поскольку Станкович делает ставку на других футболистов.

Никакого конфликта нет, ни в одном клубе до этого Никита не вступал в конфликт с тренерами. Деян делает ставку на других ребят, относимся к этому с пониманием», – сказал Кузьмичев.

  • 29-летний Чернов в прошлом сезоне провел за «Спартак» 11 матчей, отметился 1 передачей.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита
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Комментарии (6)
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VVM1964
1753177819
Давно не видел в игре, но по потенциалу точно не слабее Литвинова, при том, что его амплуа точно ЦЗ, а не как у второго...
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Черкизовский Кот
1753177848
В некотором смысле, легенда сборной России. Сыграть за сборную, не имея ни одного матча в чемпионате - это было оригинально.
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Тинез Розоп
1753177893
Не больно то уж кони у нас и приживаются)... (а в добавок взяли мы немытого коня)(((
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CSKA winner
1753180644
Эх , угробили парня засранцы !
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Литейный 4 (returned)
1753180785
Попортили парня. Вляпался, теперь не отмыться будет. Гыгыгы
Ответить
R_a_i_n
1753181352
Зато в центре Литвинов
Ответить
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