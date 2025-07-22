Вендел отказался уходить из «Зенита»

У «Зенита» было этим летом предложение по Венделу на 30+ миллионов евро. Его сделал саудовский «Аль-Иттихад».
Россияне приняли предложение, однако Вендел отказался уезжать в Саудовскую Аравию, сообщил на своем ютуб-канале инсайдер Вене Касагранде.
Между арабскими странами и Россией Вендел предпочитает второй вариант. Приоритет для игрока – вернуться в Бразилию, но предложений оттуда нет.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.
- Трансфер Вендела в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Бразилец в России 5 лет.
Источник: «Бомбардир»