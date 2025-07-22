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Вендел отказался уходить из «Зенита»

Сегодня, 09:37
15

У «Зенита» было этим летом предложение по Венделу на 30+ миллионов евро. Его сделал саудовский «Аль-Иттихад».

Россияне приняли предложение, однако Вендел отказался уезжать в Саудовскую Аравию, сообщил на своем ютуб-канале инсайдер Вене Касагранде.

Между арабскими странами и Россией Вендел предпочитает второй вариант. Приоритет для игрока – вернуться в Бразилию, но предложений оттуда нет.

  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.
  • Трансфер Вендела в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
  • Бразилец в России 5 лет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Аль-Иттихад Вендел
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Комментарии (15)
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Taps
1753168392
Не платите зарплату-сам уйдёт.
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Good_win_ФКСМ
1753168762
хах..... даже вендел понял, что доить свой текущий клуб не только можно, но и нужно ))) Всего-то: ходить пешочком, иногда хватая желтые карточки ...
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Дубина
1753171037
Утятина прогазпромовская((( Цыган бы убежал не думая если бы предложили контракт!!
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DMитрий
1753173596
Мальчик хочет в Тамбов, а тики тики та...
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Литейный 4 (returned)
1753173746
9 титул за Зенит Венделу не помешает. Срочно надо набирать ему форму, а то в старте для такого игрока может не быть место. Покруче найдутся. Гыгыгы
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Cleaner
1753174589
Вендел: - Буду ДОИТЬ Зенит до конца контракта!!!...)))
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vvv123
1753175165
Чего он к Зениту прилип? Его место уже занято, меньше скандалить надо было. Давай, дуй в КСА!
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VVM1964
1753176736
Ну кто-же откажется от таких, да еще халявных денег ??? Но только в Зените можно, при таких деньгах полностью положить болт как на игру, так и на командную дисциплину ! ЗПРФ !!!)))...
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Иван Петров 1986
1753177900
А где ему больше дадут? Так давно бы ушел.
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anatolich72
1753177946
Че он дурак что ли? В зените сам себе хозяин, что хочет то и делает, на всех болт забил.
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