«Зенит» увеличил бюджет на сезон-2025/26

Бюджет «Зенита» на текущий сезон составит до 20 миллиардов рублей с учетом НДС. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.

В пресс-службе клуба заявили, что бюджет клубами РПЛ раскрывается в конце сезона в общей отчетности РФС.

«Но финансовый план, включая затраты на инфраструктуру «Газпром Арены», спортивной базы и академии, на этот сезон примерно такой. Многое зависит от рекламных показателей и, как следствие, релевантных спонсорских поступлений, а также результатов трансферной детальности», – сказали в пресс-службе.

По данным источника, генеральный спонсор клуба – компания «Газпром» – может вложить до 5 миллиардов рублей. Но в «Зените» сообщили, что прямых инвестиций нет, а наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты – это порядка 60% (туда входят и контракты с ключевыми спонсорами).

Источники сообщили, что клуб планирует нарастить доходы от матчей до 2 миллиардов рублей. В «Зените» отметили, что финансовые итоги за прошлый сезон-2024/25 еще подводятся и, по прогнозам, клуб должен выйти на этот показатель.

«Это доковидный уровень, в новом сезоне задача стоит только увеличить посещаемость и выручку от проведения домашних матчей. Сейчас только билетная программа, куда входит также реализация абонементов, приносит клубу более 90% дохода в день матча», – заявили в клубе.

Источники сообщили, что, как и в прошлом сезоне, у клуба не существует отдельного трансферного бюджета и все зависит от предложений на рынке.

В клубе подтвердили эти данные: «По сути, верно. Конечно, есть финансовые ограничения и разумные границы, которые мы никогда не переступим: любая трансферная кампания проходит в том числе и с инвестиционной составляющей. Так, за десять лет клуб сумел продать только южноамериканских футболистов на 300 миллионов евро – в долгосрочной перспективе финансовый баланс соблюдается всегда».

В клубе рассказали, что наиболее существенная часть капитальных вложений относится к развитию молодежного футбола и инфраструктуры академии. Также среди приоритетных направлений в «Зените» назвали развитие «Газпром Арены» и территории вокруг нее.