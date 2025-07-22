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«Зенит» увеличил бюджет на сезон-2025/26

Сегодня, 13:00
9

Бюджет «Зенита» на текущий сезон составит до 20 миллиардов рублей с учетом НДС. Это самый большой бюджет в российском профессиональном спорте.

В пресс-службе клуба заявили, что бюджет клубами РПЛ раскрывается в конце сезона в общей отчетности РФС.

«Но финансовый план, включая затраты на инфраструктуру «Газпром Арены», спортивной базы и академии, на этот сезон примерно такой. Многое зависит от рекламных показателей и, как следствие, релевантных спонсорских поступлений, а также результатов трансферной детальности», – сказали в пресс-службе.

По данным источника, генеральный спонсор клуба – компания «Газпром» – может вложить до 5 миллиардов рублей. Но в «Зените» сообщили, что прямых инвестиций нет, а наибольшую долю доходов клуба составляют коммерческие контракты – это порядка 60% (туда входят и контракты с ключевыми спонсорами).

Источники сообщили, что клуб планирует нарастить доходы от матчей до 2 миллиардов рублей. В «Зените» отметили, что финансовые итоги за прошлый сезон-2024/25 еще подводятся и, по прогнозам, клуб должен выйти на этот показатель.

«Это доковидный уровень, в новом сезоне задача стоит только увеличить посещаемость и выручку от проведения домашних матчей. Сейчас только билетная программа, куда входит также реализация абонементов, приносит клубу более 90% дохода в день матча», – заявили в клубе.

Источники сообщили, что, как и в прошлом сезоне, у клуба не существует отдельного трансферного бюджета и все зависит от предложений на рынке.

В клубе подтвердили эти данные: «По сути, верно. Конечно, есть финансовые ограничения и разумные границы, которые мы никогда не переступим: любая трансферная кампания проходит в том числе и с инвестиционной составляющей. Так, за десять лет клуб сумел продать только южноамериканских футболистов на 300 миллионов евро – в долгосрочной перспективе финансовый баланс соблюдается всегда».

В клубе рассказали, что наиболее существенная часть капитальных вложений относится к развитию молодежного футбола и инфраструктуры академии. Также среди приоритетных направлений в «Зените» назвали развитие «Газпром Арены» и территории вокруг нее.

  • По данным РБК, бюджет «Зенита» на сезон-2024/25 должен был составить 17 миллиардов рублей.
  • Согласно данным Transfermarkt, за последние 10 лет клуб потратил на южноамериканских игроков примерно 350–370 миллионов евро – это самый высокий показатель в лиге.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1753178966
Да обезьянки сейчас совсем не дешевые.
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ziborock
1753179418
Согласно данным Transfermarkt, за последние 10 лет клуб потратил на южноамериканских игроков примерно 350–370 миллионов евро – это самый высокий показатель в лиге.
Ответить
NewLife
1753179575
Транжирят бюджетные деньги убыточного Газпрома(( ЗПРФ !
Ответить
VVM1964
1753179705
В трудное для экономики страны время так транжирить народные деньги !!! (((...
Ответить
...уефан
1753180462
...и это ещё, только белая бухгалтерия!...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1753180690
Деньги любят тишину. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1753180904
нужно срочно больше золота на новых зулусов
Ответить
R_a_i_n
1753181430
Странно, а говорили Газпром в убытке...
Ответить
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