Мостовой двумя словами высказался о зарплатах в российском футболе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с зарплатами современных игроков. Ранее сообщалось, что в РПЛ могут ввести ограничение на размер заработной платы.

«Искусственно созданы какие-то сумасшедшие, заоблачные зарплаты. Обычный, средний футболист по меркам нашего чемпионата получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно.

В футболе сегодня на первом месте деньги, при этом в России главная проблема в раздутых зарплатах», – сказал Мостовой.