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  • Мостовой двумя словами высказался о зарплатах в российском футболе

Мостовой двумя словами высказался о зарплатах в российском футболе

Сегодня, 14:16
3

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с зарплатами современных игроков. Ранее сообщалось, что в РПЛ могут ввести ограничение на размер заработной платы.

«Искусственно созданы какие-то сумасшедшие, заоблачные зарплаты. Обычный, средний футболист по меркам нашего чемпионата получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно.

В футболе сегодня на первом месте деньги, при этом в России главная проблема в раздутых зарплатах», – сказал Мостовой.

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Источник: НСН
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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erybov1965
1753187524
Мостовой,не всегда говорит правильные вещи,но сейчас я с ним полностью согласен.
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baggio80
1753190226
Да больше половины игроков из России не заиграет даже в Англии в 6 или 7 дивизионе.
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VVM1964
1753191759
Что есть, то есть !(...
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