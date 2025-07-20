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  • Терехин объяснил, чем чреват для РПЛ отъезд всех легионеров

Терехин объяснил, чем чреват для РПЛ отъезд всех легионеров

Вчера, 23:01

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин призвал не запрещать легионеров в РПЛ.

«Сократить лимит до пяти легионеров на поле и десяти в заявке? Не думаю, что сейчас это хорошее предложение, потому что искусственно столько качественных российских футболистов для топ-клубов мы не найдем. А вот те команды, которые находятся ближе к середине турнирной таблице и ниже, наверное, смогут это сделать. Но не все, в том же «Рубине» достаточно много легионеров, например.

У нас нет сейчас столько качественных ребят, которые смогут играть на уровне этих иностранцев. Да, есть звездочки в лице Батракова, например, но таких ребят мало. Было бы много – тогда можно было бы лимит и сократить, как мне кажется. Да и без легионеров наш чемпионат не будет таким интересным. Например, «Зенит» покупает иностранцев, но на них ведь интересно смотреть, на них ходят люди не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах. Во всем мире в клубах есть легионеры, без них никаких», – сказал Терехин.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Вероятно, лимит ужесточат.
  • В РПЛ лимит существует с 2005 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
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