Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Натужная победа «Спартака», лидерство Слуцкого в Китае, новый клуб Сперцяна и другие новости

Натужная победа «Спартака», лидерство Слуцкого в Китае, новый клуб Сперцяна и другие новости

20 июля 2025, 00:55
7

Сперцян определился с новым клубом.

Экс-игрок «Челси» и сборной Франции может перейти в «Динамо».

Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА.

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место.

1-й гол «Спартака» в сезоне.

«Спартак» увеличил предложение по Коко.

РПЛ. «Локомотив» разгромил «Сочи», забив три гола после 80-й минуты.

РПЛ. «Спартак» начал сезон с победы над «Динамо Мх» (1:0).

«Спартаку» не засчитали 4 гола в матче с «Динамо Мх».

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1752963892
"Натужная победа «Спартака»" - никакой натуги я не увидел, вполне уверенная победа по игре !!!, да - счет не убедительный !...
Ответить
Клубничный
1752966793
В кое-то веки написали правду - натужная победа сырдыга!!! Ну хоть что-то! Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!
Ответить
Sergey--google
1752970068
Автор что курил, когда натужно выдавливал из своей пустой черепной коробки сей бред? Когда уже начнут отрубать руки за дезинформацию?
Ответить
subbotaspartak
1752981457
Тужился казарцев, тужился... А на премию не натужил.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
7
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
3
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
10
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
15
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
3
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
3
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Инфантино сделал заявление о новом сроке на посту президента ФИФА
15:24
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Батракову предрекли борьбу за «Золотой мяч»
14:50
2
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
9
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
«Барселона» продлила контракт с нападающим
13:45
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+