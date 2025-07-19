«Спартак» увеличил предложение по Коко

«Спартак» предложил 15 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами за защитника «Торино» Сауля Коко. Эта сумма выше чем та, за которую хотел приобрести игрока катарский «Аль-Духаиль». Футболист должен принять решение в ближайшие дни.
Сообщается, что на 10% от суммы сделки сможет претендовать «Лас-Пальмас», который ранее продал игрока туринцам.
- В прошлом сезоне 26-летний Коко провел за «Торино» 34 матча, забил 2 гола.
- Контракт игрока сборной Экваториальной Гвинеи с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Marca