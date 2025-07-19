РПЛ. «Локомотив» разгромил «Сочи», забив три гола после 80-й минуты

В матче 1-го тура РПЛ «Локомотив» дома победил «Сочи» со счетом 3:0. Все голы были забиты в концовке встречи.

У москвичей отличились Александр Руденко на 81-й минуте, Дмитрий Воробьев на 84-й и Зелимхан Бакаев на 87-й. Для Руденко и Бакаева это был первый матч за «Локомотив».

На 90+3-й минуте защитник «Сочи» Кирилл Заика отправил мяч в ворота хозяев, но он не был засчитан после вмешательства ВАР.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Локомотив (Москва) – Сочи – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Руденко, 81; 2:0 – Воробьев, 84; 3:0 – Бакаев, 87.

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