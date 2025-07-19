Реакция Мостового на первый матч «Динамо» при Карпине

Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра матча 1-го тура РПЛ между «Динамо» и «Балтикой».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Эта игра стала первой официальной для Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

– Не показалось ли, что «Динамо» ни в чем не превосходило «Балтику»?

– Показалось. Показалось, что бело-голубые ни в чем не превосходили гостей, я думаю, что это одна из самых неважных игр «Динамо» за последнее время. Я прогнозировал победу «Динамо» со счетом 2:1, потому что играли дома, шум, гам, но мы увидели, что «Балтика» колючая команда, смогла забить, а потом неплохо оборонялась. Если мне кто-то скажет, что у «Динамо» были моменты... Как по мне, вообще ничего не было. «Балтика» справилась с давлением,