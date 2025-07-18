Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой рассказал о своем отношении к Fan ID

Сегодня, 22:47
1

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как относится к решению ввести Fan ID

«Изначально я был ни за, ни против. Я не понимал ни логику, ни смысла, зачем это нужно. Прошло несколько лет, и никто не может толком объяснить.

Мне было все равно – сделать паспорт болельщика или нет, как было во время чемпионата мира в России. Активные фанаты, которые отказались посещать стадион, так и не ходят.

Я смотрю, что стадионы вроде заполняются. Никакого шума нет», – сказал Мостовой.

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • Сообщалось, что с этого сезона Fan ID может быть введен на кубковых матчах.

Еще по теме:
Мостовой – о Карпине: «Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно» 1
Мостовой отреагировал на продление контракта Слуцкого с «Шэньхуа»: «Человек случайно попал в футбол» 7
Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?» 8
Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бомж Зины
1752868217
Все непонимают зачем Мостовой появился в информационном поле??? Для смеха!? Или для порицания!? А может быть для унижения???!
Ответить
Главные новости
Овечкин одним словом описал ничью «Динамо» с «Балтикой»
22:49
3
РПЛ. «Динамо» в первом матче Карпина сыграло вничью с «Балтикой»
22:32
57
СпецпроектРоссийский футбол возвращается! Вспомните команды РПЛ по расстановке
21:50
15
Селюк объяснил, почему Вендел может остаться в «Зените»
21:25
2
Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне
21:12
4
Видео1-й гол нового сезона чемпионата России
20:58
15
Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»
20:53
10
Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»
20:30
15
ЦСКА заинтересовался уругвайским вингером
20:12
2
Селюк объяснил изменения в подходе «Спартака» к трансферам
20:00
1
Все новости
Все новости
Мостовой рассказал о своем отношении к Fan ID
22:47
1
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
22:32
Талалаев пояснил, кто должен рассказывать о футболе в роли экспертов
21:33
1
Мостовой – о Карпине: «Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно»
21:17
1
Видео1-й гол нового сезона чемпионата России
20:58
15
Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»
20:53
10
Генич – о прогнозе на финиш «Краснодара» вне топ-3: «Пока переобуваться не буду»
20:43
1
Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»
20:30
15
Фото«Динамо» продало голкипера клубу Второй лиги
20:25
ЦСКА заинтересовался уругвайским вингером
20:12
2
Селюк объяснил изменения в подходе «Спартака» к трансферам
20:00
1
Фото«Локомотив» продлил контракт с защитником
19:41
1
Экс-хавбек «Зенита» сказал, какую ошибку допустил клуб этим летом
19:30
4
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Балтика»: 18 июля
19:23
7
Бубнов сказал, кто станет чемпионом России в новом сезоне
19:03
3
Ловчев оценил перспективы Карпина в «Динамо»
18:32
3
Названа сумма выкупа Мухина у ЦСКА для «Сочи»
18:12
2
Назван размер зарплаты Рубенса в «Динамо»
17:52
Семак высказался о внедрении Жерсона в схему «Зенита»
17:33
Фото«Зенит» показал новую форму с шевроном о юбилейном сезоне
17:16
44
Ловчев сказал, может ли «Краснодар» стать чемпионом второй раз подряд
17:06
6
«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Словении
16:57
2
Карпина назвали одним из лучших тренеров в мире
16:40
17
Экс-игрок «Локомотива» и «Пари НН» Магкеев может перейти в клуб Первой лиги
16:27
Названы три клуба РПЛ, которые выступают против ужесточения лимита
16:20
6
Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги
15:57
8
Ловчев оценил продление «Спартаком» контракта со Станковичем
15:43
4
«Динамо» близко к продаже Карраскаля
15:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 