Мостовой рассказал о своем отношении к Fan ID

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как относится к решению ввести Fan ID
«Изначально я был ни за, ни против. Я не понимал ни логику, ни смысла, зачем это нужно. Прошло несколько лет, и никто не может толком объяснить.
Мне было все равно – сделать паспорт болельщика или нет, как было во время чемпионата мира в России. Активные фанаты, которые отказались посещать стадион, так и не ходят.
Я смотрю, что стадионы вроде заполняются. Никакого шума нет», – сказал Мостовой.
- Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
- Сообщалось, что с этого сезона Fan ID может быть введен на кубковых матчах.
Источник: News.ru