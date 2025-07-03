Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление о гибели Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о смерти Диогу Жоты.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«Что можно сказать в момент, когда шок и боль еще так сильны? Хотелось бы найти нужные слова, но я знаю, что не смогу.

Все, что у меня есть, – это чувства, которые, я знаю, разделяют многие люди по отношению к человеку и игроку, которого мы очень любили, и к семье, которая нам так дорога.

Мои первые мысли – это мысли не футбольного тренера. Это мысли отца, сына, брата и дяди, и они посвящены семье Диогу и Андре Силвы, которая пережила такую невообразимую утрату.

Мое послание ей очень простое: вы никогда не будете одиноки. Игроки, персонал, болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» – все они с вами, и, судя по тому, что я видел сегодня, то же самое можно сказать и о более широкой футбольной семье», – заявил Слот.