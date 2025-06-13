Черчесов отреагировал на информацию о приглашении в сборную Польши

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в национальную команду Польши.
– В четверг появилась информация о том, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера национальной команды Польши. Работает память об успехах «Легии», с которой ваш штаб весной 2016 года сделал золотой дубль?
– Видимо, СМИ и блогеры в этой стране действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с «Ференцварошем» был очень близок к тому, чтобы принять сборную.
Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной команды ко мне пока не поступало.
- Бывший главный тренер сборной Польши Михал Пробеж покинул свой пост 12 июня. Он возглавлял национальную команду с сентября 2023 года.
- В 3 матчах отбора на ЧМ-2026 в группе G Польша набрала 6 очков.