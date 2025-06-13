Черчесов отреагировал на информацию о приглашении в сборную Польши

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в национальную команду Польши.

– В четверг появилась информация о том, что вы входите в число кандидатов на пост главного тренера национальной команды Польши. Работает память об успехах «Легии», с которой ваш штаб весной 2016 года сделал золотой дубль?

– Видимо, СМИ и блогеры в этой стране действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с «Ференцварошем» был очень близок к тому, чтобы принять сборную.

Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной команды ко мне пока не поступало.