Ведущая «Матч ТВ» назвала самую красивую коллегу

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», определила самую красивую женщину.

По мнению Юргенсон, самая красивая женщина – ее коллега по «Матч ТВ» Ольга Петрикова.

«В моeм рейтинге самых красивых женщин у Оли однозначно первое место», – написала Маргарита.

Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».

Ей 42 года.

В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

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