В Федерации футбола Португалии отреагировали на информацию о назначении Моуринью

Источник в Федерации португальского футбола категорически отверг информацию о назначении Жозе Моуринью главным тренером сборной страны после финального турнира Лиги наций.
Федерация не собирается прекращать сотрудничество с Робертом Мартинесом, который возглавляет национальную команду, и не контактирует с другими специалистами.
- Ранее сообщалось, что Моуринью досрочно оставит пост главного тренера «Фенербахче» ради того, чтобы возглавить сборную Португалии.
- Контракт Мартинеса с национальной командой действует до 2026 года.
Источник: Record