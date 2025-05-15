В Федерации футбола Португалии отреагировали на информацию о назначении Моуринью

Источник в Федерации португальского футбола категорически отверг информацию о назначении Жозе Моуринью главным тренером сборной страны после финального турнира Лиги наций.

Федерация не собирается прекращать сотрудничество с Робертом Мартинесом, который возглавляет национальную команду, и не контактирует с другими специалистами.