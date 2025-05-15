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В Федерации футбола Португалии отреагировали на информацию о назначении Моуринью

Сегодня, 16:29

Источник в Федерации португальского футбола категорически отверг информацию о назначении Жозе Моуринью главным тренером сборной страны после финального турнира Лиги наций.

Федерация не собирается прекращать сотрудничество с Робертом Мартинесом, который возглавляет национальную команду, и не контактирует с другими специалистами.

  • Ранее сообщалось, что Моуринью досрочно оставит пост главного тренера «Фенербахче» ради того, чтобы возглавить сборную Португалии.
  • Контракт Мартинеса с национальной командой действует до 2026 года.

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Источник: Record
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Фенербахче Моуринью Жозе Мартинес Роберто
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