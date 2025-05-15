Роналду может вернуться под контроль Моуринью в сборной Португалии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может покинуть турецкий клуб и возглавить сборную Португалии.

По информации HTSpor, специалист уже достиг предварительного соглашения с представителями Федерации португальского футбола. Моуринью сменит испанца Роберто Мартинеса на посту главного тренера национальной команды после финального турнира Лиги наций в июне.

Сообщается, что авторитет Моуринью должен помочь держать сборную Португалии под контролем. Это касается в том числе 40-летнего форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.