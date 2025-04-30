Стали известны стартовые составы на матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА: Игра состоится 30 апреля, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Дркушич, Нино, Алип, Мостовой, Луис Энрике, Зделар, Вендел, Лусиано, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Глебов, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

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